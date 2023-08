Rainbow sprzedaje już lato 2024 roku. Wyloty z 12 miast, więcej hoteli rodzinnych

Wyloty z 12 lotnisk

Sezon lato 2024 zapowiada się rekordowo pod względem liczby portów lotniczych, z których będzie można wylecieć na wakacje, oraz liczby i częstotliwości samych połączeń. Rainbow latał będzie w sumie z 12 lotnisk w Polsce.

Po przerwie wraca Kraków, z którego będzie można polecieć na Kretę, Kos, Rodos i Riwierę Turecką. W ofercie pojawi się też lotnisko w Olsztynie z wylotami do Tunezji. Więcej niż w tym sezonie będzie ofert z wylotami z Łodzi (osiem kierunków, w tym Kreta, Rodos, Zakintos, Bułgaria, Tunezja, Albania, Riwiera Turecka i Turcja Egejska). Najwięcej lotów Rainbow oferował będzie z Warszawy, Katowic, Gdańska, Wrocławia i Poznania. Ofertę uzupełnią Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów i Szczecin.

Większe rabaty dla rodzin z dziećmi i stałych klientów

- Pełna oferta pobytowa znajdzie się w sprzedaży pod koniec sierpnia i już teraz gorąco zachęcam do rezerwowania w przedsprzedaży, ponieważ ostatnie sezony pokazały, że wyczekiwane kiedyś tanie „last minute” może się nie zdarzyć - mówi Aleksandra Piwko-Susik.

- Na dobry początek oferujemy wyższe rabaty niż rok temu. Dla rodzin z dziećmi zakwaterowanymi na dostawkach mamy rabat do 1200 złotych na dziecko, a dla tych, którzy wolą zakwaterowanie bez dostawek - do 1000 złotych za pokój. W pierwszym etapie przedsprzedaży stałym klientom podwajamy standardową zniżkę do 4 procent - dodaje.

Klienci rezerwujący z wyprzedzeniem mogą też liczyć na promocyjne ceny dodatkowych usług i produktów, takich jak ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, bezpłatne odwołanie rezerwacji bez podania przyczyny czy gwarancja niezmiennej ceny.