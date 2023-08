Prezes Rainbowa: Rezydenci ratowali turystów na Rodos. Dziękuję im za poświęcenie

Zmiany hoteli wywołały domino drobniejszych zmian i przesunięć. Kiedy w wypadku Rainbowa mogliście powiedzieć, że znowu wszystko wróciło na stare tory – na wakacje lecą i wracają z nich wszyscy według wcześniejszego planu?

Po tygodniu zawieźliśmy pierwszych klientów do hoteli, z których poprzedni byli ewakuowani. W tym sensie sytuacja wróciła do normy. Ostatni klienci z ewakuowanych hoteli wrócili do kraju po niecałych dwóch tygodniach od wybuchu pożarów, kiedy już dokończyli wypoczynek w innych obiektach.

Domyślam się, że organizowanie dodatkowego przelotu i miejsc w hotelach to nie wszystko – trzeba było jeszcze szczególnie intensywnie śledzić prognozy pogody, komunikaty rządu greckiego, policji, straży pożarnej, polskiego MSZ, ambasady polskiej w Grecji...

…i na bieżąco utrzymywać kontakt z naszym kontrahentem na miejscu, który dzięki swym kontaktom lokalnym, w tym z władzami i hotelarzami, ma często największą wiedzę o rozwoju sytuacji.

To wszystko mamy niejako we krwi, takie działania wpisane są w charakter naszej działalności. Proszę pamiętać, że touroperator, który operuje na całym świecie, ma ogromne doświadczenie w radzeniu sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi. Niestety, często w różnych miejscach rodzą się mniejsze lub większe kryzysy – a to wybuchnie wulkan, a to trzęsienie ziemi nawiedzi jakiś region, a to niepokoje społeczne zablokują lotnisko lub miasto.