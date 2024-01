Ferie zimowe w biurach podróży. Egipt jak zwykle bezkonkurencyjny

Największy agent turystyczny w Polsce, Wakacje.pl, przeanalizował sprzedaż wyjazdów na ferie zimowe z datą rozpoczęcia od 13 stycznia do 18 lutego. Prawie wszystkie kierunki z pierwszej dziesiątki to ciepłe kraje.

- W tym roku w rankingu ponownie pojawiają się dalekie kraje. Trend ten da się wytłumaczyć dwojako - po pierwsze dzięki pełnemu otwarciu się świata na turystykę po pandemii dziś podróżować można praktycznie bez ograniczeń, po drugie dzięki stałemu poszerzaniu oferty egzotycznej, także z wylotami z lotnisk lokalnych, jej dostępność stale się zwiększa. Co równie ważne, kolejni gracze rynkowi, którzy wprowadzają do swoich programów wycieczki do dalekich krajów, także w ramach lotów bezpośrednich, zwiększają konkurencję, a to przekłada się na atrakcyjniejsze ceny takich wycieczek - mówi wiceprezes ds. produktu w Wakacje.pl Dominik Miłowski, cytowany w komunikacie multiagenta.

Bezsprzecznym zwycięzcą rankingu, także w podziale na poszczególne grupy klientów, jest Egipt. To głównie właśnie tam wybiorą się zarówno pary i rodziny z dziećmi, jak i osoby podróżujące w pojedynkę. Najchętniej wypoczywać będą w Hurghadzie i Marsa Alam na wybrzeżu Morza Czerwonego, ale zauważalnie rośnie też zainteresowanie Półwyspem Synaj.