TUI: W pierwszej kolejności znikają z półek wakacje w Hiszpanii, Grecji i Turcji

Grupa TUI podsumowała pierwszy kwartał roku finansowego 2023/2024, który zakończył się 31 grudnia 2023 roku. W tym czasie z usług TUI skorzystało 3,5 miliona klientów, czyli o 6 procent więcej niż przed rokiem, co przełożyło się na 15-procentowy wzrost przychodów, do 4,3 miliarda euro. Zysk operacyjny (EBIT) poprawił się o 159 milionów euro do 6 milionów euro na plusie (zazwyczaj w tym okresie wskaźnik ten ma wartość ujemną).

Niemieckie kierunki wakacyjne: Hiszpania, Grecja i Turcja

Lepsze wyniki zanotował segment „rynki i linie lotnicze”, który obejmuje działalność touroperatorów, należących do grupy TUI. Jego strata operacyjna była o połowę mniejsza niż przed rokiem i wyniosła -95,7 miliona euro (rok wcześniej -194,6 miliona euro). Region północny (Wielka Brytania, Irlandia i kraje skandynawskie) poprawił wynik z -122 milionów euro do -50,4 miliona euro, region centralny (Niemcy, Austria, Szwajcaria i Polska) wygenerował 1,3 mln euro – rok wcześniej notował jeszcze stratę w wysokości 29 milionów euro. Skorygowany EBIT w regionie zachodnim (Francja, Belgia, Holandia) wyniósł -46,6 miliona euro i był o 6,6 procent niższy niż w roku poprzednim, ale było to spowodowane jednorazowymi efektami. Na poziomie operacyjnym wskaźnik ten poprawił się w stosunku do roku poprzedniego – pisze firma w komunikacie.

Dynamika rezerwacji jest dodatnia - Grupa zanotowała wzrost sprzedaży na zimę i na lato o 8 procent. Wycieczki wykupiło 9,4 miliona ludzi. Średnie ceny na zimę są o 4 procent wyższe od tych z roku poprzedniego, liczba rezerwacji nadal rośnie na trasach krótko- i średniodystansowych, a Wyspy Kanaryjskie, Egipt i Wyspy Zielonego Przylądka kolejny raz cieszą się dużą popularnością. Na nadchodzące lato średnie ceny są również o 4 procent wyższe niż w roku ubiegłym, a najpopularniejszymi kierunkami są ponownie Hiszpania, Grecja i Turcja.

Gorzej sprzedawały się rejsy wycieczkowe, bo liczba „pasażerodni” była mniejsza niż w roku poprzednim i wyniosła 2,34 miliona (rok wcześniej 2,38 miliona).