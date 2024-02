Nie jest łatwo odejść na emeryturę z biura podróży. Ale pojawiło się rozwiązanie

TVG to sieć franczyzowych biur agencyjnych należąca do Grupy FTI. Firma wyszła ostatnio z inicjatywą, którą nazwała „Perfekt match” (ang. perfekcyjne połączenie). Za cel postawiła sobie wsparcie starszych agentów, którzy chcieliby już odejść na emeryturę, ale nie mają komu zostawić swoich dobrze prosperujących biur, z kandydatami na przedsiębiorców turystycznych.

Szukanie młodych menedżerów do turystyki

We współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Monachium (IHK München) i firmą Selective Partners opracowała program, który z jednej strony zachęca do wejścia w turystykę młodych przedsiębiorców, z drugiej może być punktem wyjścia do dalszych działań dla wszystkich biur agencyjnych działających w Niemczech, które poszukują następców.

Birgit Aust, prezes TVG, mówi, że co prawda programów wspierających młodych we wchodzeniu w samodzielność i właścicieli firm szukających następców jest sporo, ale nowością dla branży jest pomysł na ich połączenie.

Na pierwszym etapie trzeba zgłosić się do TVG na kurs prowadzony we współpracy z IHK München. Ukończyć go trzeba w ciągu czterech miesięcy – uczestnik sam decyduje, kiedy będzie się uczył, ponieważ szkolenie ma formę cyfrową. Nauczy się na nim podstaw marketingu, sprzedaży i zarządzania kadrami. Jeśli znajdą się osoby, które pasują do koncepcji TVG, firma zwróci im koszty kursu wynoszące 2 tysiące euro i skieruje na dalszą naukę w ramach Akademii FTI. Tu uczestnicy poznają już specyfikę samej firmy, która obejmuje nie tylko sieć biur stacjonarnych, ale też telewizję turystyczno-sprzedażową sonnenklar.TV. Nie zabraknie też kolejnych szkoleń stricte biznesowych.