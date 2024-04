Wakacje z biurem podróży. Grecja i Hiszpania tańsze niż Bułgaria i Turcja

All inclusive? Najtaniej na Teneryfie

Which? zrobił też zestawienie najtańszych ofert all inclusive. Na pierwszym miejscu znalazła się Teneryfa, gdzie za tygodniowe wczasy z pełnym wyżywieniem trzeba zapłacić 1097 funtów. Pozycja druga należy do hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca (1103 funty), trzecie do bułgarskiego Burgas (1112 funty), czwarte do Fuertaventury (1113 funty), a piąte do tureckiego Dalamanu (1125 funtów).

Drogo jest natomiast na południu Francji, gdzie średnia cena za osobę za pakiet wakacyjny obejmujący przelot wynosi 1637 funtów za osobę.