Wycieczki do Polski dla Amerykanów. Oferuje je jedno z największych biur podróży

Dziś, 8 maja, w Pleasant Holidays i Journese odbędzie się webinarium wprowadzające dla doradców turystycznych z udziałem dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Chicago Bartosza Szajdy.

Amerykanie chwalą czystość w polskich hotelach i dobre jedzenie

- Mamy powody do zadowolenia, Amerykanie piszą i czytają o Polsce niemal wyłącznie pozytywne rzeczy i to przekłada się na coraz większy ruch turystyczny do Polski. Amerykańscy goście najczęściej nie mają specjalnych wymagań i rzadko narzekają. Najważniejsze są dla nich czystość i wygoda w hotelach, fenomenalna kuchnia oraz umiarkowana cena. To właśnie i wiele więcej znajdują i chwalą w Polsce - mówi Bartosz Szajda.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2023 roku z polskiej bazy noclegowej skorzystało 472 tysięcy turystów ze Stanów Zjednoczonych — to o 19 procent więcej niż w 2022 roku i o 26 procent więcej niż w 2019. Tym samym Amerykanie stali się czwartą, po Niemcach, Ukraińcach i Brytyjczykach nacją najczęściej korzystającą z polskiej bazy noclegowej. Turystów ze Stanów Zjednoczonych było w 2023 roku w Polsce więcej niż turystów na przykład z Włoch, Francji czy Holandii.

Czytaj więcej Hotele Rekordowe zainteresowanie turystów wakacjami w Turcji. Polska „niespodzianką roku” W tym roku wczesne rezerwacje wypoczynku w Turcji osiągnęły rekordowy poziom. Przewidujemy pełne obłożenie w wielu miejscach przez cały sezon - mówi prezes jednego z tureckich stowarzyszeń hotelarskich.

Założone w 1959 roku biuro podróży Pleasant Holidays oferuje między innymi pakiety wakacyjne, loty, hotele i rejsy na całym świecie. Działa pod kilkoma markami: Pleasant Holidays, Journese, Pleasant Activity i Air by Pleasant.

Journese to luksusowa marka Pleasant Holidays mająca w ofercie spersonalizowane, cztero- i pięciogwiazdkowe podróże.