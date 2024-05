Coral Travel Poland: W tym roku zabierzemy do Turcji pół miliona turystów

Coral Travel: Lojalność wpisana we współpracę z agentami

– W naszą strategię mamy wpisane, że jesteśmy operatorem przyjaznym agentom turystycznym – wyjaśnia zastępca dyrektora generalnego Corala Travel Poland Erdem Fidan. – Prowadzimy bardzo zrównoważoną i stabilną politykę współpracy z siecią sprzedaży. Istotne są długoterminowe korzyści obu stron na linii Coral Travel – agencje turystyczne. Koncentrujemy się na realnej, partnerskiej współpracy, szanując możliwości i potencjał rynku turystycznego.

– Nasz rosnący potencjał i różnorodność naszych kierunków, dają możliwość zaspokojenia różnych potrzeb klientów. Badania pokazują, że jakość naszych usług jest bardzo wysoko oceniana przez klientów. Na każdym etapie — od zarezerwowania wyjazdu aż do powrotu do Polski. A właściwe planowanie lotów, dobre ceny hoteli, obsługa na miejscu, dają sprzedawcom pewność, że ich klienci będą wracać z wakacji zadowoleni. To ważne, bo dzięki temu udaje się utrzymać ich lojalność wobec agenta. My też jesteśmy lojalni wobec agentów turystycznych – wspólnie wyznaczamy sobie cele i planujemy przyszłość i gwarantujemy im dobrą, długoterminową współpracę. Jednocześnie oczekujemy od nich tego samego – lojalności i wspólnego osiągania celów w długiej perspektywie – dodaje Fidan.

