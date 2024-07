To nie sezon na tanie wakacje „last minute”. Ceny w biurach podróży znowu w górę

Jeśli chodzi o mniej uczęszczane kierunki, największe zwyżki cen w ujęciu rocznym autorzy raportu odnotowali w wypadku Malty, Hiszpanii kontynentalnej, Albanii i Włoch - o 598, 416, 355 i 303 złote. A dalej Majorki i Portugalii - o 285 i 121 złotych. Biura podróży przeceniły natomiast wycieczki do Maroka, Tunezji i na Cypr - o 487, 139 i 57 złotych.

Wakacje w Turcji, Grecji, Egipcie – u kogo najtańsze?

Rok do roku ceny wycieczek najbardziej obniżyły biura podróży Neckera, Itaka i ETI - odpowiednio o około 140, 125 i 95 złotych. W pozostałych biurach roczne spadki cen były niższe w granicach od około 90 złotych (Sun & Fun) do zwyżek o ponad 500 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w odniesieniu do 30 kierunków sezonu letniego u trzech kategorii hoteli, w trzydziestym szóstym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego, na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 56 ofert. Organizator ten wyprzedził Itakę z liczbą 48 ofert i Coral Travel z liczbą 47 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu oferowały w ostatnim tygodniu Join UP (7), Coral Travel (5) i TUI Poland (4), do Grecji Itaka (12) i Grecos (9), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (8), do Turcji TUI Poland (6), Coral Travel (5) i Itaka (4), do Tunezji TUI Poland (5), Exim Tours (3), Coral Travel i Join Up (po 2), a do Bułgarii Itaka, TUI Poland i Neckera (po 2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie i Grecji, biuro Itaka w Grecji,Turcji i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Egipcie i Grecji – zauważają autorzy raportu.