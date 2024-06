Wakacje drożeją przez słabszego złotego i droższe paliwo. Grecja z nowym rekordem

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miały w ostatnim tygodniu biura podróży Join UP (7) i TUI Poland (5), do Grecji Itaka (10) i Grecos (7), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (6), do Turcji TUI Poland (5), Itaka i Coral Travel (po 4), do Tunezji TUI Poland (4), Coral Travel, Anex i Join UP (po 2), a do Bułgarii TUI Poland i Anex (po 2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie, Tunezji i Turcji, biuro Coral Travel w Grecji, a biuro Itaka w Grecji, Turcji i Bułgarii – podsumowują autorzy cotygodniowego podsumowania.

Przechodzą wreszcie do tabeli, w której pokazują biura podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

W zestawieniu nastąpiła w ostatnim tygodniu jedna zmiana - tabelę opuścił Join UP, a wszedł do niej Best Reisen (na pozycję piątą). Nastąpiła też zamiana na miejscach 3 i 4 między Coralem Travel (awansował) a TUI Poland. Na czele zestawienia ze znaczącą przewagą pozostł Grecos, który wyprzedzał Rego-Bis.