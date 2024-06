Wakacje w Egipcie nie przestają tanieć. Czy to samo czeka Turcję?

I przechodzą do szczegółów – w liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego, w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 56 ofert, na drugim Coral Travel z liczbą 45 ofert, a na trzecim Itaka z liczbą 43 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miały w ofercie Join UP (8) i TUI Poland (4), do Grecji Itaka (9), Grecos (7) i Rainbow (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (4), do Turcji TUI Poland (5), Itaka (4), Rainbow i Coral Travel (po 3), do Tunezji TUI Poland (3), Coral Travel, Exim Tours, Anex i Join UP (po 2), a do Bułgarii TUI Poland (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie i Tunezji, biuro Coral Travel w Grecji, a biuro Itaka w Turcji i Bułgarii – konstatują eksperci Traveldaty.

Grecos wraca na pierwsze miejsce w tabeli

Przechodzą następnie do tabeli, w której pokazują biura podróży, które w ostatnim tygodniu miały wyjazdy po przekrojowo najkorzystniejszych cenach cenach. W ostatnim tygodniu z tabeli wypadł Anex Tour, a wszedł do niej Coral Travel (na pozycję czwartą). „Ciekawsza jest jednak ponowna zmiana na pozycji lidera tabeli, którą po jednotygodniowym pobycie opuściło biuro Rego-Bis (jest teraz wiceliderem), a na to miejsce powrócił Grecos, który poprzednio były drugi. Kolejne miejsca zajmowały TUI Poland, Coral Travel i Join UP.