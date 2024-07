Korekta cen w biurach podróży. Wakacje tanieją, a najbardziej te w Turcji

W tym tygodniu wzięli pod lupę wyjazdy do hoteli pięciogwiazdkowych w kilku popularnych kierunkach. To co zwraca uwagę, to to, że na dziewiętnaście kategorii w aż dziewięciu „odchyleniem [w dół] od średniej” wygrała Itaka.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Zestawienie obejmuje porównanie cen ofert biur podróży z wylotem w szczycie sezonu letniego, definiowanym jako okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli od 5 do 11 sierpnia. Ceny dla tego okresu zebrano 11 lipca 2024 roku i porównano z cenami wylotów w tym samym okresie z 4 lipca 2024 roku, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 13 lipca 2023 roku.