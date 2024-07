Tydzień podwyżek w biurach podróży. Cena Grecji przebiła kolejną barierę

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 53 takich ofert, na drugim Itaka z liczbą 52 ofert, a na trzecim Coral Travel z 47. ofertami.

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu eksperci z Traveldaty ujawnili w ofercie Join UP-a (7), Corala Travel (5) i TUI Poland (3), do Grecji w Itace (14) i Grecosie (12), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (10) i Itace (6), do Turcji w Coralu Travel (6), Itace (5) i TUI Poland (3), do Tunezji w TUI Poland i Eximie Tours (po 4), a do Bułgarii w Itace i TUI Poland (po 2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie i Tunezji, biuro Itaka w Grecji,Turcji i Bułgarii, a biuro Coral Travel w Egipcie i Grecji – wskazuje Traveldata.

Dalej autorzy przechodzą do przedstawienia w tabeli biur podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Jak piszą, w trzydziestym ósmym w tym sezonie letnim zestawieniu nastąpiła jedna zmiana - tabelę opuścił TUI Poland, a wszedł do niej Join UP (na pozycję piątą). Przy okazji Itaka awansowała z miejsca piątego na trzecie, a Coral Travel spadł z trzeciego na czwarte. Na czele zestawienia z bardzo dużą przewagą nadal pozostawał Grecos, które wyprzedzał Rego-Bis.