Konsumenci domagają się zaostrzenia warunków prowadzenia biur podróży

W Unii Europejskiej toczą się prace nad nowelizacją dyrektywy o imprezach turystycznych. Swoje komentarze do planowanych zmian zgłosiło też Federalne Stowarzyszenie Organizacji Konsumenckich (VZBV).

Zdaniem Ramony Pop, członka zarządu VZBV, planowane w obecnej formie zmiany będą niekorzystne dla klientów. Pop odnosi się przede wszystkim do planów podniesienia wysokości zaliczek, jakie touroperatorzy będą mogli pobierać od klientów. Obecnie w Niemczech jest to maksymalnie 20 procent, plany mówią o zwiększeniu tej wartości do 25 procent, a w niektórych, uzasadnionych wypadkach, nawet jeszcze więcej.

- Komisja Europejska planuje nałożyć na podróżnych zorganizowanych obowiązek zapłaty z góry znacznie większej kwoty niż ma to obecnie miejsce w Niemczech. Wzywamy UE do zajęcia zdecydowanego stanowiska w sprawie konsumentów – mówi Ramona Pop, cytowana w komunikacie prasowym.

Zaliczka nie więcej niż 20 procent

Organizacja przypomina, że orzecznictwo w Niemczech jest jasne - pierwsza wpłata przy rezerwacji wakacji zorganizowanych nie może z reguły przekraczać 20 procent ceny podróży i nawet w wyjątkowych wypadkach nie można pozwalać, by organizator żądał od klienta do 40 procent zaliczki.