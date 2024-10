Niemieckie biuro podróży: Kolejne opłaty niszczą turystykę zorganizowaną

Tu prezes może czuć wsparcie ze strony ministra sprawiedliwości Niemiec, Marco Buschmanna, który zapowiedział, że rząd będzie wprowadzał zmiany tylko tam, gdzie są one sensowne. Tak zwana zasada trzech godzin, zgodnie z którą kilka usług turystycznych, o ile zostaną zarezerwowane w ciągu trzech godzin, staje się automatycznie imprezą turystyczną, jest nie do zaakceptowania.

Przeciwko temu rząd będzie protestował i wygląda na to, że może się udać osiągnąć cel. Buschmann uważa, klientom nie wolno narzucać zabezpieczenia, o tym, czy chcą podróżować w bezpieczny sposób w ramach wycieczki zorganizowanej, muszą zdecydować sami.

Czytaj więcej Biura Podróży Usługi agentów turystycznych przeżywają renesans. „To jest po prostu wygodne” Coraz więcej Brytyjczyków korzysta z usług agentów turystycznych. Klienci doceniają przede wszystkim wygodę, którą zapewnia odwołanie się do ich wiedzy - pokazuje badanie brytyjskiej organizacji branży turystycznej ABTA.

Opłaty za gwarancję ubezpieczeniową zbyt wysokie

Minister pochwalił branżę za sposób, w jaki poradziła sobie z upadłością FTI. Opłaty, jakie touroperatorzy ponoszą w związku z odprowadzaniem składek na gwarancję ubezpieczeniową nie powinny być traktowane jako koszty, ale zapisywane po stronie jakości, która przekłada się na zaufanie klientów. Zapowiada też, że mimo bankructwa FTI Fundusz Zabezpieczeń Turystycznych DRSF może utrzymać składkę w wysokości 1 procenta ceny imprezy.

Ta deklaracja jest dla Burmestera niewystarczająca. Jego zdaniem tę kwotę należy obniżyć. W wypadku wycieczki, która kosztuje 2 tysiące euro, to 20 euro, co oznacza, że przy wycieczkach średniego zasięgu przeciętny koszt związany z zabezpieczeniem na wypadek bankructwa tyle właśnie wynosi. To obciążanie większe niż da się wyjaśnić w czasie jednej debaty.

Prezes chciałby obniżenia tych kosztów i ustalenia wysokości składki w zależności od wiarygodności touroperatora. Nie może być tak, że jakieś biuro działa na granicy ryzyka, a składki są dla niego takie same jak dla pozostałych touroperatorów.