Usługi agentów turystycznych przeżywają renesans. „To jest po prostu wygodne”

ABTA, brytyjska organizacja zrzeszająca biura podróży i agentów (odpowiednik Polskiej Izby Turystyki), zaprezentowała przy okazji swojej konwencji wyniki badań konsumenckich. Przeprowadzono je na próbie 2 tysięcy osób pod koniec lipca.

Wynika z nich, że w tym oraz w kolejnym roku liczba osób korzystających z usług agentów turystycznych rośnie o 4 punkty procentowe rok do roku do 38 procent. Szczególnie jest to widoczne w grupie młodszych klientów podróżujących ze swoimi dziećmi, relacjonuje brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly.

Najczęściej podawanym przez konsumentów powodem korzystania z wyjazdów zorganizowanych była łatwość rezerwacji, na którą wskazało 54 procent ankietowanych - w ubiegłym roku wskaźnik ten wyniósł 51 procent. Respondenci wymieniali też oszczędność czasu (43 procent wskazań), dobry stosunek jakości do ceny (39 procent), bezpieczeństwo (36 procent) oraz dostęp do pomocy i wiedzy ekspertów (35 procent).

Młodzi turyści przekonują się do biur podróży

Raport potwierdza też, że wśród klientów biur podróży systematycznie od pięciu lat rośnie udział młodych klientów – o ile w 2019 roku do agentów po zorganizowane wczasy przychodziło 36 procent rodzin z małymi dziećmi, o tyle w tym wskaźnik ten wzrósł do 55 procent. W grupie osób w wieku 18-24 lata zmiana na plus wynosi 12 punktów procentowych (z 36 procent w 2019 roku do 48 procent w tym).