Startuje nowa południowoamerykańska trasa biura podróży Rainbow

Zanzibar, Dominikana, Sri Lanka i, niezmiennie, Egipt to kluczowe kierunki na sezon zimowy 2024/2025 w biurze podróży Join UP! Polska. To idealne miejsca na odpoczynek od codzienności i zimowej szarości, oferujące nie tylko piękne krajobrazy, ale i wyjątkowe doświadczenia kulturowe.