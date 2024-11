Materiał powstał we współpracy z Join UP! Polska

O najnowszych destynacjach egzotycznych i ofercie zimowej zespół Join UP! Polska opowiadał 23 i 24 października, podczas specjalnie zorganizowanego spotkania z partnerami i agentami z całej Polski.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać się cały wachlarz wyjątkowych kierunków, które obejmują zarówno malownicze plaże Zanzibaru, zróżnicowane krajobrazy Sri Lanki, słoneczne wybrzeża Dominikany, jak i bliższą, lecz równie fascynującą ofertę Egiptu.

Podczas prezentacji Join UP! Polska przedstawił ofertę obejmującą luksusowe hotele, wyjątkowe atrakcje lokalne i liczne programy wycieczek fakultatywnych w każdym z omawianych miejsc. Szczególną uwagę zwrócono na różnorodność przeżyć – od egzotycznych safari na Zanzibarze, przez rajskie plaże i zabytki wpisane na listę UNESCO na Sri Lance, aż po tętniące życiem karaibskie kurorty Dominikany i słynne rafy koralowe oraz pustynne safari w Egipcie.

Ciekawym punktem spotkania była przedstawienie oferty „tickets only”, czyli możliwości kupowania w Join UP! Polska biletów lotniczych na przeloty czarterowe - zarówno w obie, jak i w jedną stronę, z Polski do popularnych destynacji i z powrotem. Z Warszawy i Katowic można polecieć na Sri Lankę (lotnisko Mattala) już za 3805 złotych. Dostępne są również loty do Egiptu z Katowic - do Hurghady od 1758 złotych, do Szarm el-Szejk od 1882 złotych, a do Marsa Alam od 2021 złotych. Touroperator oferuje też loty na Zanzibar z Warszawy i Katowic, od 3947 złotych, z możliwością zakupu biletu powrotnego do Polski.

Podnosząc jakość oferty i zapewniając maksymalny komfort podróżnym Join UP! Polska przedstawił specjalny “Niezbędnik Podróży”. W jego ramach podróżni, przybywający na Sri Lankę i Zanzibar powitani zostaną na lotnisku przez polskojęzycznego rezydenta, który będzie służył im pomocą także podczas przylotów i odlotów. Podczas wszystkich przejazdów biuro podróży zapewnia klimatyzowane busy z własnym logo. A w hotelach organizuje spotkania informacyjne w języku polskim, podczas których przedstawia ważne wskazówki dotyczące pobytu i wycieczek fakultatywnych. Wycieczki prowadzą lokalni przewodnicy, a ich uczestnicy jadą komfortowymi, klimatyzowanymi środkami transportu. Dodatkowo, biuro zapewnia całodobową infolinię i szybki kontakt z rezydentem, by turyści czuli się bezpiecznie i mieli wsparcie na każdym etapie podróży. Dzięki tym udogodnieniom agenci mogą zaoferować klientom niezapomniane wakacje pełne spokoju i relaksu.

Spotkanie było również doskonałą okazją do przedstawienia wszystkich promocji i ofert specjalnych przygotowanych dla agentów i agencji turystycznych, a także do zapowiedzi oferty na lato 2025.

- Nasza oferta zimowa obejmuje wyjątkowe destynacje, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów. Chcemy, aby takie kraje jak Sri Lanka czy Dominikana na stałe zagościły w naszej ofercie, a liczba chętnych na dalekie podróże rosła z roku na rok. Mamy nadzieję nie tylko poszerzać ofertę hoteli, ale też otwierać się na kolejne kraje i ciekawe miejsca. Dzięki współpracy ze sprawdzonymi kontrahentami na każdym z naszych egzotycznych kierunków, możemy cały czas podnosić jakość usług i dostarczać klientom produkt na najwyższym poziomie – mówił podczas spotkania z agentami, deputy head of sales Michał Paczkowski z Join UP! Polska.

Zimową ofertę Join UP! Polska zaplanował z myślą o turystach poszukujących unikatowych, inspirujących doświadczeń. Partnerzy i agenci z entuzjazmem przyjęli propozycje dalekich destynacji i dopracowane pakiety wyjazdowe, co zapowiada obiecujący sezon pełen egzotycznych podróży i niezapomnianych wrażeń dla polskich turystów.

