Wierzyciele upadłego biura podróży żądają zwrotu 840 milionów euro

Udział osób 55+ osiągnął historyczne maksimum we współczesnej Rosji. Stanowią one 30 proc. z liczącej ponad 146 mln rosyjskiej populacji. To bardzo zła wiadomość dla finansów państwa. Rosja jest bowiem krajem o najniższym wieku emerytalnym w Europie. Do tego prowadzącym wywołaną przez siebie wojnę.