Dawno niewidziane trzy cyfrowe podwyżki w biurach podróży

Porównanie średnich cen wycieczek na szczyt sezonu lato 2025 pokazało, że najbardziej ceny opuściły biura ETI, Anex Tour, Best Reisen i Prima Holiday - o 260, 220, 170 i 100 złotych. W pozostałych biurach zmiany cen liczone rok do roku były mniejsze, w granicach od około 40 złotych (Join UP!) do zwyżek o ponad 700 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w odniesieniu do 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pozycji lidera pozostawał TUI Poland z liczbą 58 ofert, druga była Itaka z liczbą 47 ofert, a trzeci Coral Travel z liczbą 44 ofert – odnotowują eksperci z Traveldaty.

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu miały Joint UP! (6) i TUI Poland (5), do Grecji Rainbow (9), Itaka (7), TUI Poland (5) i Gecos (4), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (12) i Itaka (6), do Turcji Anex Tour (7) i Itaka (4), do Tunezji Coral Travel (6) i Anex Tour (3), a do Bułgarii TUI Poland i Best Reisen (po 3 oferty) – wyliczają analitycy Traveldaty.

I jak piszą, w porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, a Itaka i Coral Travel utrzymały pozycje na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji.

Itaka mistrzem pięciu gwiazdek