Agent turystyczny kontra influencer - 1:0

Media społecznościowe, jak Instagram i YouTube, odgrywają ważną rolę na etapie wakacyjnych inspiracji tylko u 8 procent respondentów. Tu warto zaznaczyć, że prawdopodobnie wpisy zamieszczane w mediach społecznościowych przez agentów turystycznych są przez uczestników sondażu oceniane jako wskazówki od biur podróży, a nie jako informacje z portali.

Sztuczna Inteligencja czy agent turystyczny?

Na razie trudno określić, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpłynie na inspirowanie do podróżowania za pośrednictwem sieci społecznościowych. Badania pokazują, że coraz więcej nastolatków w poszukiwaniu pomysłów na wyjazd korzysta z narzędzi AI i forów internetowych, takich jak Reddit.

Z drugiej strony wiele biur profesjonalnych doradców donosi, że coraz częściej młodzi klienci przychodzą właśnie do nich po poradę, aby zweryfikować informacje znalezione w sieci, a ostatecznie nawet zarezerwować wyjazd.

Według sondażu YouGov wielu Niemców zwraca większą uwagę na koszty. Organizatorzy i agenci zauważają, że pojawiają się coraz większe dysproporcje w poszczególnych grupach klientów. W wypadku rodzin o mniejszych budżetach pakiety lotnicze często stają się już niedostępne.

Z drugiej strony wielu innych klientów rezerwuje znacznie droższe wyjazdy niż jeszcze pięć lat temu – pokazały to chociażby wyniki drugiego co do wielkości niemieckiego touroperatora, Grupy Dertour.