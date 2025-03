Z którym biurem podróży najtańsze wakacje w Grecji, a z którym w Bułgarii?

W porównaniach rok do roku średnich cen wycieczek widać, że najbardziej obniżyły je biura podróży ETI, Best Reisen i Oasis - o około 390, 150 i 110 złotych. Pozostali organizatorzy ścięli ceny o 90 złotych (Join UP!) i mniej, a niektórzy podnieśli je, nawet do 500 złotych.

W liczbie najtańszych wyjazdów wakacyjnych, czyli na pierwszym lub drugim miejscu, w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce zajął TUI Poland z 60 ofertami. Drugie zajęła Itaka z liczbą 51 ofert, a trzecie Coral Travel z liczbą 41 ofert.

Najwięcej najniższych ofert wakacji w Egipcie proponowały Join UP! (8) i Coral Travel (4), w Grecji Itaka (9), Rainbow i Grecos (po 6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11) i Itaka (8), w Turcji Anex Tour (8) i Itaka (3), w Tunezji Anex Tour (5) i Coral Travel (3), a w Bułgarii TUI Poland (3) i Anex Tour (2 oferty) – wyliczają eksperci z Traveldaty.

Tym samym „w porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Grecji”.

Wakacje w hotelu pięciogwiazdkowym najtaniej z Itaką

Jak co tydzień raport zamyka tabela z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Porównania dotyczyły tylko tych organizatorów wyjazdów, którzy mają podobny zestaw kierunków.