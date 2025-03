Szef TUI: Nawet nasze dzieci wiedzą, że warto korzystać z agentów turystycznych

Pokolenie TikToka nie ma zbyt wiele czasu, by samodzielnie rezerwować wycieczki przez internet. Nawet jeśli znajdzie w sieci coś interesującego, woli o pomoc zwrócić się do agenta, twierdzi prezes Grupy TUI. Przekonały go o tym jego własne dzieci.