Spadły natomiast, porównując rok do roku, znacząco ceny wyjazdów na Maltę i do Włoch - o 560 i 236 złotych.

Wakacje w Egipcie, Turcji, Grecji – z kim najtaniej?

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek widać, że ceny wyjazdów w szczycie sezonu 2025 roku najbardziej obniżyły biura podróży ETI, Join UP! i Anex Tour - o 410, 240 i 180 złotych. W pozostałych biurach roczne spadki cen były mniejsze, bo od 120 złotych (Oasis), aż do zwyżek o 550 złotych – podają autorzy analizy.

A dalej wyliczają, że w liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego i trzech kategorii hoteli na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 60 ofert, na drugim Itaka z liczbą 52 ofert, a na trzecim Coral Travel z liczbą 40 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miały Join UP! (8) i Coral Travel (4), do Grecji Itaka (7), Rainbow i Grecos (po 6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (8), do Turcji Anex (8), Itaka i Join UP! (po 3), do Tunezji Coral Travel (5) i Anex Tour (4), a do Bułgarii TUI Poland i Anex Tour (po 2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji, Itaka na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Grecji – podaje w podsumowaniu tego wątku raportu Traveldata.