Rekordowe wyniki Rainbowa. Akcjonariusze odbiorą nawet 175 milionów złotych

Jak przypomina Szczechura, o ile na ostatniej sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2023 roku akcje Rainbowa kosztowały 61 złotych, a na pierwszej sesji w 2024 roku 60,20 złotego, o tyle na koniec roku już 133,40 złotego. Później cena jeszcze rosła, 25 marca 2025 roku osiągnęła swoje maksimum - 155 złotych.

Rainbow Tours awansował w hierarchii przyporządkowania do indeksów giełdowych – najpierw do mWIG40 i mWIG40TR, a 20 grudnia 2024 roku wszedł w skład 30 spółek giełdowych tworzących portfel w ramach indeksu WIG30 i towarzyszącego mu indeksu WIG30TR. „Awans do grona największych przedsiębiorstw Polsce (w tym wypadku 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW) jest wynikiem zainteresowania inwestorów giełdowych i sukcesywnego rozwoju Spółki, osiąganych w 2023 i w 2024 roku rekordowych obrotów oraz bardzo dobrych wyników finansowych” - czytamy w liście Szczechury do akcjonariuszy.

Rainbow będzie rozwijany, w tym poprzez inwestycje

Zdaniem prezesa przyszłość spółki rysuje się optymistycznie. Decyduje o tym bardzo dobra koniunktura na rynku turystyki zorganizowanej w Polsce, wynikająca ze wzrostu zamożności Polaków i ich wzrostu skłonności do korzystania z wyjazdów organizowanych przez biura podróży. - Polacy zaopatrzyli się już w dobra materialne, mniej pieniędzy poświęcają na zakup nowych sprzętów do domów, jak lodówki, telewizory i pralki, a więcej i chętniej wydają na usługi związane ze spędzaniem wolnego czasu, w tym podróże - wyjaśnia.

Rainbow korzysta w przy tym na „ponadprzeciętnej marżowości w ostatnich dwóch latach obrotowych, tj. za rok 2023 i za rok 2024. (…) W efekcie Grupa Kapitałowa Rainbow Tours wygenerowała za skumulowany okres lat obrotowych 2023 i 2024 kwotę zysku netto w wysokości około 457 mln zł, co stanowi więcej niż skumulowana wartość zysku netto za wcześniejsze 30 lat działalności Grupy”.

Jak zapowiada Maciej Szczechura, dzięki dobrym warunkom i zyskowi spółka będzie mogła inwestować, zarówno w zakup nowych hoteli i rozwój działalności swojej spółki White Olive, jak i w rozwój platform e-commerce, „generujących już ponad jedną trzecią wartości całej sprzedaży”. Nie wyklucza przy tym „ewentualnych akwizycji w roku 2025 i w latach kolejnych”.