Polski menedżer na czele największego biura podróży w Kanadzie

Aktualizacja: 11.02.2026 10:19 Publikacja: 11.02.2026 08:09
Marek Andryszak wraca do biura podróży po epizodzie z kierowaniem holdingiem hotelowym
Foto: Linkedin
Po ogłoszeniu, że Marek Andryszak od 15 marca 2026 roku zakończy pełnienie funkcji prezesa DSR Hotel Holding, wyszło na jaw czy teraz ten znany menedżer będzie się zajmował - pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Otóż Polak przenosi się do Kanady, gdzie obejmie stanowisko prezesa Sunwing Vacations Group, części WestJet Group zajmującej się działalnością organizowaniem tradycyjnych wakacji pakietowanych.
Sunwing Vacations Group jest rynkowym liderem w zorganizowanych wyjazdach wypoczynkowych w Kanadzie, najbardziej rentownej części działalności całej grupy. Tym samym Andryszak powraca do segmentu, z którym związany był przez znaczną część swojej kariery zawodowej.
Marek Andryszak dołączył do DSR Hotel Holding stosunkowo niedawno – w sierpniu 2024 roku – przejmując stanowisko prezesa. Wcześniej przez wiele lat związany był z grupą TUI, gdzie pełnił szereg kluczowych funkcji menedżerskich. Był m.in. prezesem TUI Polska (w latach 2009-2016), dyrektorem zarządzającym TUI Deutschland oraz szefem marki L’Tur, specjalizującej się w segmencie cenowym.
Objęcie funkcji prezesa Sunwing Vacations Group oznacza dla Andryszaka powrót do międzynarodowego biznesu touroperatorskiego i pracy w strukturach dużej, zintegrowanej grupy turystyczno-lotniczej.
Sunwing Vacations Group zarządza rozbudowanym portfelem marek działających w Kanadzie, Quebecu oraz Stanach Zjednoczonych. W jego skład wchodzą m.in. Sunwing Vacations, WestJet Vacations, WestJet Vacations Québec oraz amerykański touroperator Vacation Express. Uzupełnieniem działalności są wyspecjalizowane spółki dystrybucyjne oraz podmioty niszowe, które wspólnie tworzą jedno z największych sieciowych przedsięwzięć turystycznych w Ameryce Północnej.
WestJet to największa niskokosztowa linia lotnicza w Kanadzie i jednocześnie największy organizator podróży wakacyjnych w kraju. Po przejęciu i integracji Sunwing w 2025 roku grupa zatrudnia ponad 14 tysięcy pracowników i dysponuje flotą blisko 200 samolotów. Siatka połączeń obejmuje ponad 100 kierunków w Ameryce Północnej, na Karaibach, w Ameryce Środkowej, Europie oraz Azji. Sunwing pełni w tej strukturze kluczową rolę jako motor rozwoju wysokomarżowego segmentu pakietów wakacyjnych.
Na razie nie wiadomo, kiedy Dertour Group – większościowy udziałowiec DSR Hotel Holding, do której należą m.in. A-Rosa Hotels – ogłosi nazwisko następcy Marka Andryszaka na stanowisku prezesa. Proces sukcesji pozostaje otwarty, a decyzja będzie miała znaczenie dla dalszego rozwoju jednej z ważniejszych grup hotelowych działających na rynku niemieckim i europejskim – pisze portal.
Źródło: rp.pl
