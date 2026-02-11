Polski menedżer na czele największego biura podróży w Kanadzie

Po ogłoszeniu, że Marek Andryszak od 15 marca 2026 roku zakończy pełnienie funkcji prezesa DSR Hotel Holding, wyszło na jaw czy teraz ten znany menedżer będzie się zajmował - pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Otóż Polak przenosi się do Kanady, gdzie obejmie stanowisko prezesa Sunwing Vacations Group, części WestJet Group zajmującej się działalnością organizowaniem tradycyjnych wakacji pakietowanych.

Sunwing Vacations Group jest rynkowym liderem w zorganizowanych wyjazdach wypoczynkowych w Kanadzie, najbardziej rentownej części działalności całej grupy. Tym samym Andryszak powraca do segmentu, z którym związany był przez znaczną część swojej kariery zawodowej.

Powrót z hotelarstwa do turystyki pakietowej

Marek Andryszak dołączył do DSR Hotel Holding stosunkowo niedawno – w sierpniu 2024 roku – przejmując stanowisko prezesa. Wcześniej przez wiele lat związany był z grupą TUI, gdzie pełnił szereg kluczowych funkcji menedżerskich. Był m.in. prezesem TUI Polska (w latach 2009-2016), dyrektorem zarządzającym TUI Deutschland oraz szefem marki L’Tur, specjalizującej się w segmencie cenowym.

Objęcie funkcji prezesa Sunwing Vacations Group oznacza dla Andryszaka powrót do międzynarodowego biznesu touroperatorskiego i pracy w strukturach dużej, zintegrowanej grupy turystyczno-lotniczej.