Były prezes TUI w Polsce i w Niemczech, Marek Andryszak, wraca do turystyki

Marek Andryszak, który po rozstaniu z TUI Deutschland w 2021 roku, kierował polską internetową firmą ze sprzętem sportowym i turystycznym 8a, wraca do branży turystycznej. Od 1 sierpnia będzie prezesem DSR Hotel Holding, firmy, która zarządza 35 obiektami w Niemczech, Austrii i we Włoszech. 15 z nich działa pod znanymi i renomowanymi markami A-Rosa, aja i Henri. Do Grupy należy również sieć Travel Charme Hotels i dwa obiekty z bogatą historią – Hotel Neptun i Louis C. Jacob, a także Mira Hotels&Resorts we Włoszech.

Andryszak zastąpi na stanowisku Karla J. Pojera, który od stycznia tego roku kieruje działem hotelowym w Grupie Dertour. Spółka ta jest większościowym udziałowcem DSR Hotel Holding.

Marek Andryszak wiele lat spędził w spółkach TUI

Nowy prezes znany jest nie tylko w niemieckiej, ale i w polskiej branży turystycznej. Zaczynał w niemieckiej centrali TUI, później przez siedem lat (2009 – 2016) prowadził biuro podróży z TUI Poland, a następnie został prezesem należącego do Grupy TUI biura podróży L’Tur, które specjalizuje się w ofertach last minute. Szybko przeszedł do największej spółki w koncernie, TUI Deutschland, początkowo na stanowisko dyrektora operacyjnego, by później zasiąść w fotelu jej prezesa. W tej roli odpowiedzialny był również za działania firmy w całym regionie Europy Środkowej (w tym w Polsce).

Zapamiętany został jako menedżer, który silnie parł do cyfryzacji firmy, w tym szczególnie jej sprzedaży. Miał w tym duże sukcesy, jednak po latach TUI Deutschland i TUI Poland, wróciły do współpracy z szeroką siecią agentów turystycznych.