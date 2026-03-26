– Bardzo się cieszę, że Unia Europejska podjęła temat bezpieczeństwa podróżnych, którzy korzystają z biur podróży, zwłaszcza tych, którzy kupują pakiety online. Parlament Europejski przyjął przepisy, które upraszczają całą biurokrację, skracają czas odzyskania środków przez podróżnego, mówią wyraźnie, co jest pakietem podróżnym, a co nie i tworzą specjalną pulę środków na poziomie europejskim. Gdy biuro upadnie, konsument, który nie skorzysta z zapłaconego wyjazdu czy wycieczki, będzie mógł się ubiegać o środki z niego wypłacane – mówi w wywiadzie dla agencji Newseria Elżbieta Łukacijewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Chodzi o przyjętą w połowie marca aktualizację dyrektywy dotyczącej imprez turystycznych. Obecnie klienci mogą anulować swoje plany podróży bez ponoszenia opłat za anulowanie lub kar, jeśli w miejscu docelowym podróży wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności. Ma to być teraz rozszerzone o zdarzenia nie tylko mające miejsce w lokalizacji wyjazdu, ale i te, które mogą mieć znaczący wpływ na podróż.

Otrzymanie skargi ma być przez organizatorów potwierdzane w ciągu siedmiu dni, a czas na udzielenie uzasadnionej odpowiedzi to 60 dni. Jeśli organizator ogłosi upadłość, klienci będą musieli otrzymać zwrot kosztów za odwołane usługi z gwarancji na wypadek niewypłacalności w ciągu sześciu miesięcy (dziewięciu miesięcy w przypadku bardzo złożonych upadłości).

– Wszyscy mają świadomość, że biura podróży po pandemii przeżywały ciężki czas. Teraz będzie mniejsza biurokracja, a poprzez obowiązkowy odpis na fundusz w razie upadłości zyskają one spokojniejsze funkcjonowanie, bez stresu. Troska o klientów i podróżnych, którzy korzystają z ich usług, zawsze powinna być, ale taki właśnie będzie cel ubezpieczenia. Mieliśmy taką sytuację w Polsce i wiemy, co przeżywali ci wszyscy, którzy korzystali z usług tego biura. Dzięki tym przepisom do takich sytuacji nie powinno dojść. Podróżny będzie miał zrekompensowane poniesione koszty czy koszty powrotu do kraju – zapewnia europosłanka.

W 2010 roku upadłość ogłosiło kilka polskich biur podróży – najpierw Kopernik Travel, a potem Selectours Travel. W obu przypadkach łącznie trzeba było sprowadzić do kraju ponad 3 tys. turystów przebywających w momencie ogłoszenia upadłości za granicą. Również w 2010 roku upadłość ogłosił Orbis Travel. Powroty do Polski i roszczenia klientów były wówczas pokrywane i wypłacane przez firmę ubezpieczeniową do kwoty gwarancji ubezpieczeniowej.

Przyjęta przez Parlament Europejski zmiana przepisów wprowadza jeszcze więcej mechanizmów ochrony konsumentów. Przepisy mają m.in. ułatwić ustalenie, które kombinacje usług turystycznych stanowią pakiet. Decyduje o tym przede wszystkim moment i sposób rezerwacji kombinacji usług. Jeśli organizator zaproponuje rezerwację dodatkowych usług, klient musi zostać poinformowany, jeśli nie byłyby one częścią pakietu.

– Pakiet turystyczny jest przepisem, że kupujemy całość usługi, od lotu, poprzez wyjazd na wycieczkę, ale też w pakiecie może być hotel, bo często biura podróży go proponują. Jeżeli nie określą szczegółowo, czy hotel jest osobno, czy w pakiecie, to automatycznie on wpada jako część pakietu – wyjaśnia Elżbieta Łukacijewska.

Po formalnym przyjęciu przepisów przez Radę Unii Europejskiej państwa członkowskie będą miały 28 miesięcy na transpozycję do prawa krajowego oraz kolejnych sześć miesięcy na rozpoczęcie ich stosowania.

Z danych Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelData wynika, że polski rynek touroperatorów odbudował się już po pandemicznym dołku. W 2020 roku przychody największych 25 firm na rynku wyniosły niespełna 2,8 mld zł. W 2022 roku wyniosły ponad 12 mld zł – o ok. 2 mld więcej niż w ostatnim roku przed pandemią, w którym zanotowano największy obrót od 2010 roku, przy podobnej liczbie klientów.