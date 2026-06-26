W bazie znajdują się informacje o wszystkich organizowanych w danym sezonie w kraju i za granicą obozach, koloniach, półkoloniach i innych formach zorganizowanego wypoczynku, które przeszły pozytywną weryfikację kuratora oświaty pod względem formalnym.

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Zgodnie z przepisami każdy wypoczynek trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu), organizowany w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku, podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty.

Co powinno znaleźć się w zgłoszeniu wypoczynku dzieci

Organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go do kuratorium na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w wypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

W zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania). Informacje z bazy przesyłane są do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór.

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju pełni kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą pełni kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora.

Baza jest dostępna pod adresem: https://wypoczynek.men.gov.pl/

W tej bazie sprawdzisz z kim wypoczywa dziecko

Aby sprawdzić, czy dany wypoczynek jest w bazie, wystarczy wpisać podstawowe informacje dotyczące konkretnego wypoczynku, np. nazwę organizatora, miejscowość, datę. Z bazy można dowiedzieć się wszystkiego o organizatorze, poznać m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz dokładny adres lokalizacji wypoczynku. Wiarygodność można też sprawdzić bezpośrednio w kuratorium oświaty, w którym dokonano zgłoszenia.

„Korzystając z informacji dostępnych w bazie, rodzic może sprawdzić, czy organizator dokonał zgłoszenia w bazie wypoczynku, co daje gwarancję spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku lub zgłosić uwagi kuratorowi oświaty lub innym służbom w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania wypoczynku" - czytamy w przygotowanym w MEN "Poradniku bezpiecznego wypoczynku. Aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku”.

„Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który nie jest zamieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie” - podkreślono.

Obowiązkowi zgłoszenia do kuratorium nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście.

MEN wyjaśnia, że wypoczynkiem rodzinnym nie jest wyjazd organizowany dla uczniów przez nauczyciela, mieszkańca osiedla dla dzieci z osiedla, trenera dla uczestników kursu np. tańca z domu kultury, prezesa klubu sportowego dla młodzieży z klubu, itp. pomimo poznania rodziców tych uczniów.(PAP)

dsr/ kcz/