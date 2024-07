Gruzja skręca w stronę all inclusive. Nad Morzem Czarnym stanie 90 obiektów dla turystów

Wyndham Grand Batumi Gonio jako pierwszy w Gruzji ośrodek all inclusive z segmentu luksusowego jest kamieniem milowym w rozwoju gruzińskiej turystyki - podkreśla „Forbes”. I dodaje, że obecnie segment luksusowy reprezentuje w Gruzji tylko jeden obiekt - miejski hotel w Tbilisi.

Pojawienie się takiego ośrodka zmieni postrzeganie Gruzji jako kierunku turystycznego i ustanowi „nowy standard luksusowej gościnności”.

Gruzja wchodzi na światowy poziom

Wyndham Grand Batumi Gonio widzi swoich klientów przede wszystkim w ludziach zamożnych, o rocznych dochodach przekraczających 500 tysięcy dolarów, poszukujących „zarówno autentycznych gruzińskich doświadczeń, jak i światowej klasy udogodnień”.

- Sektor luksusowych hoteli w Gruzji wciąż jest w początkowej fazie, ze szczególnie wyraźną luką w ofercie all inclusive, pomimo dużego popytu. Współpraca z Aimbridge Hospitality i marką Wyndham Grand daje Gruzji szansę na podniesienie oferty hotelowej do światowego poziomu. To ważny krok w kierunku ugruntowania pozycji kraju jako wiodącego kierunku turystyki luksusowej - mówi Archil Partenadze, dyrektor generalny European Village, cytowany przez „Forbes’a”.

- Kompleks Wyndham Grand Batumi Gonio obejmuje cztery hotele oddalone od siebie o około 900 metrów, leżące na obszarze rozciągającym się od wspaniałego wybrzeża po majestatyczne góry i oferujące zakwaterowanie dla rodzin i osób podróżujących indywidualnie. Widzimy ogromny potencjał na stosunkowo niewykorzystanym rynku turystycznym Gruzji, z jego zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i bogatą tradycją gościnności - dodaje David Anderson, prezes Aimbridge Hospitality na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Turecki portal turkiyetravelnews.com zauważa, że nad Morzem Czarnym tureckim kurortom, ale też rosyjskiemu Soczi rośnie „groźny konkurent w segmencie all inclusive”. Gruzja, „przyciągając międzynarodowe sieci hotelowe i rozwijając format all inclusive”, będzie z nimi rywalizować o bogatych klientów z Europy, Izraela, Turcji i krajów arabskich.