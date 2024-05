Teneryfa - powstanie hotel na 1000 łóżek. Mieszkańcy protestują, ale rząd się zgadza

Kiedy hotel powstanie, pracę znajdzie w nim 400 osób.

Sieć Elba ma w Hiszpanii 16 hoteli, które łącznie dysponują 3054 pokojami.

W hotelach brakuje rąk do pracy

Informacja o budowie gigantycznego obiektu, pojawia się w środku dyskusji o skutkach nadmiernego ruchu turystycznego. Hotelarze mają problem z pozyskaniem pracowników, prawdopodobnie część osób musi przyjechać do pracy spoza archipelagu. Jednak 400 dodatkowych mieszkańców oznacza zapotrzebowanie na 200 niedrogich mieszkań. Tymczasem znaleźć coś podobnego w Corralejo, jest raczej trudno.

Portal zwraca też uwagę, że przy średnim obłożeniu na poziomie 70 procent, na wyspie pojawi się 700 czasowych mieszkańców, którzy będą obciążać infrastrukturę – chodzi o wykorzystanie dróg, wody, prądu, korzystanie z usług medycznych, więcej pracy może mieć również policja.

By z kolei zapełnić hotel na tym poziomie, zakładając, że średni pobyt trwa 9 dni, tygodniowo potrzeba będzie od trzech do czterech samolotów dla 180 pasażerów z dobrym wypełnieniem, ewentualnie od sześciu do ośmiu połączeń regularnych. To wszystko pokazuje, że przy tego typu projektach trudno mówić o zmianie modelu turystyki na Kanarach.