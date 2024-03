Wyspy Kanaryjskie nie chcą więcej domów wakacyjnych. Będzie zakaz budowania

Wyspy Kanaryjskie — turyści nie mogą przeszkadzać mieszkańcom

Co więcej, wspólnota właścicieli ma mieć decydujący wpływ na przyznanie zezwolenia na budowę obiektu turystycznego – chodzi o to, by działalność ta nie pogarszała jakości ich życia. Rady miast przy planowaniu urbanistycznym, będą mogły ograniczać koncentrację domów przeznaczonych na wynajem wakacyjny, co ma pomóc uniknąć gentryfikacji dzielnic.

W dokumencie zapisano również, że określona zostanie maksymalna pojemność danego obszaru zgodnie ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. Chodzi o określenie, jak wiele mieszkań turystycznych może się pojawić na poszczególnych wyspach, by nie zakłócało to komfortu życia mieszkańców i naturalnych relacji społecznych. Rząd musi bowiem przestrzegać zapisów konstytucji, zgodnie z którą ludzie mają prawo do godnego, odpowiedniego i niedrogiego mieszkania.