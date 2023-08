Mazobilet, czyli zwiedzanie Warszawy i Mazowsza za 49 złotych, a nawet taniej

Władze Mazowsza i Warszawy podpisały w środę w tej sprawie porozumienie. Oferta będzie obowiązywać w każdy weekend do końca października od piątku od godziny 19 do poniedziałku do godziny 8. Za dwa tygodnie, w związku z przypadającym we wtorek, 15 sierpnia, świętem, ważność biletu będzie wydłużona do godziny 8 w środę, 16 sierpnia.

Koszt biletu nazwanego Mazobiletem to 49 zł dla jednej osoby lub 99 zł dla grupy od 2 do 5 osób.

Podróżni, którzy go kupią mogą jeździć pociągami Kolei Mazowieckich (z wyjątkiem pociągów „Słoneczny” i „Słoneczny BIS”), Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz autobusami KM na trasie stacja Modlin – Lotnisko Modlin, a także środkami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusami, tramwajami, metrem) w pierwszej i drugiej strefie biletowej.

Zwiedzanie regionu bez samochodu

– Mazobilet to dla mieszkańców naszego regionu świetna okazja do zwiedzenia Warszawy i Mazowsza. Trwają wakacje, więc przy planowaniu letnich weekendowych podróży warto pomyśleć o zamianie samochodu na bardziej ekologiczny środek transportu - zachwala wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.

A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreśla, że stolica stawia na komunikację publiczną i dobre połączenia: – Inwestujemy w tabor, zbudowaliśmy 11 nowych stacji metra, nowe linie SKM. Zależy nam, żeby połączenia w całej metropolii były jak najlepsze, by wszyscy jej mieszkańcy mogli się swobodnie poruszać. Chcemy ułatwić wszystkim mieszkańcom Mazowsza zwiedzanie Warszawy, warszawiakom dać możliwość, by mogli odpocząć na Mazowszu i poznać jego zakątki.