Francja, wzorem Niemiec, wprowadza miesięczny bilet kolejowy za 49 euro

Z biletem za 49 euro będzie można podróżować lokalnymi pociągami TER (korzysta z nich ponad milion pasażerów dziennie), a także pociągami Intercité, nie będzie on natomiast obejmował kolei dużych prędkości TGV. Wedle wstępnych szacunków z oferty skorzysta nawet 700 tysięcy osób.

Rząd zobowiązał się do pokrycia 80 procent kosztów tego przedsięwzięcia, czyli około 15 milionów euro. Resztę będą musiały zapłacić regiony.

Bilet do poprawy

Dzięki nowemu biletowi często podróżujący pasażerowie będą mogli sporo zaoszczędzić. Jak wylicza portal euronews.com, koszt jednego tylko przejazdu z Lyonu do Marsylii może wynieść więcej niż 49 euro, z kolei bilety TER na popularnych trasach z Bordeaux do Arcachon czy z Marsylii do Tulonu kosztują odpowiednio 13 euro i 14 euro.

Mimo to nie brakuje krytyków projektu. Wykluczenie z niego regionu paryskiego i nałożenie progu wiekowego nie podoba się prezydentowi Normandii Hervé Morinowi. Jak podkreśla polityk, cytowany przez portal traveltomorrow.com, projekt nie respektuje podstawowej francuskiej wartości, jaką jest równość.

Na razie podróżowanie z biletem za 49 euro możliwe będzie tylko w lipcu i sierpniu. Jeśli projekt okaże się sukcesem, zostanie wznowiony w przyszłym roku, być może w nowej, ulepszonej formie.