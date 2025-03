Pociągi pasażerskie połączą emiraty. „Szczyt wyrafinowania w stylu Orient Expressu”

Podróż pociągiem w ZEA będzie luksusowa

Pociągi wyprodukuje hiszpańska firma CAF. Każdy będzie miał trzy klasy - pierwszą, biznesową i ekonomiczną - i pomieści 400 pasażerów.

Umowa z włoską firmą Arsenale, specjalizującą się między innymi w luksusowych podróżach pociągami, wskazuje, że pasażerskie koleje ZEA osiągną „szczyty wyrafinowania” w stylu Orient Expressu - pisze timeoutabudhabi.com.

Pasażerowie będą mogli korzystać z wielu udogodnień, takich jak system rozrywki pokładowej, punkty ładowania urządzeń mobilnych czy usługi gastronomiczne.

Jednocześnie rząd ZEA zapowiedział uruchomienie pociągu dużych prędkości z Abu Zabi do Dubaju. Będzie on jeździł z prędkością do 350 kilometrów na godzinę, co skróci czas przejazdu do 30 minut.

Nie wiadomo na razie, kiedy pociągi zabiorą na pokład pierwszych pasażerów.