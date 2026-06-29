W ubiegłym tygodniu pierwsi pasażerowie dotarli z Warszawy nad Adriatyk sezonowym pociągiem Adriatic Express, uruchomionym w zeszłym roku przez PKP Intercity. Kursuje on sześć razy w tygodniu, do końca sierpnia.

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Pociąg kończy bieg w chorwackiej Rijece, przy czym jeden wagon, odłączany od składu w Wiedniu, dojeżdża do słoweńskiego portu Koper.

Opatija – elegancki kurort z bogatą historią

Po przekroczeniu granicy słoweńsko-chorwackiej Adriatic Express zatrzymuje się na stacji Opatija-Matulji w miejscowości Matulji w północnej części chorwackiego wybrzeża.

Jak pisze w komunikacie Chorwacka Wspólnota Turystyczna, uruchomienie stacji w 1873 roku odegrało ważną rolę w rozwoju całej Riwiery Opatijskiej. To właśnie tędy kuracjusze i turyści przyjeżdżali do pobliskiej Opatiji – jednego z najstarszych i najelegantszych kurortów nad Adriatykiem.

Charakteru nadają mu zabytkowe wille, historyczne hotele, parki, kawiarnie i nadmorska promenada Lungomare. Warto zobaczyć także park Angiolina, pomnik dziewczyny z mewą (symbol miasta) i pobliską miejscowość Volosko, znaną z kameralnego portu i doskonałej kuchni.

Opatija to tylko jedna z miejscowości Riwiery Opatijskiej. Wzdłuż wybrzeża leżą mniejsze miejscowości, takie jak Ičići, Lovran, Matulji czy Mošćenička Draga. Każda z nich ma nieco inny charakter, ale wszystkie łączy spokojniejsza atmosfera, łatwy dostęp do licznych plaż i nadmorskich tras spacerowych oraz świetna baza gastronomiczna. Dzięki niewielkim odległościom region można poznawać bez konieczności codziennej zmiany miejsca noclegu.

Rijeka – miejska energia nad Adriatykiem

Końcową stacją Adriatic Express jest Rijeka, ważny punkt na mapie północnego Adriatyku. To miasto o portowym charakterze, ale jednocześnie z ciekawą ofertą kulturalną i gastronomiczną. Warto przespacerować się głównym deptakiem Korzo, odwiedzić lokalny targ, zatrzymać się w jednej z nadmorskich kawiarni i wspiąć się na wzgórze Trsat, skąd rozciąga się widok na miasto i zatokę. Dzięki plażom położonym zaledwie kilka minut od centrum Rijeka doskonale sprawdzi się również jako miejsce letniego wypoczynku.

Miasto dobrze pokazuje mniej oczywiste oblicze chorwackiego wybrzeża – codzienne życie portu, miejską energię, kulturę i bliskość natury. To dobry wybór dla tych, którzy chcą zacząć wakacje nie od klasycznego kurortu, ale od miejsca z lokalnym charakterem i wygodnym dostępem do kolejnych atrakcji regionu – radzi Chorwacka Wspólnota Turystyczna.

Kvarner – różnorodność w jednym regionie

Rijeka jest sercem Kvarneru – jednej z najróżnorodniejszych części Chorwacji – z wybrzeżem, wyspami, górami, miastami i miejscowościami wypoczynkowymi skupionymi na stosunkowo niewielkim obszarze. Z Rijeki łatwo zaplanować dalsze wyjazdy na wyspy Krk, Cres i Lošinj, do nadmorskich miejscowości położonych wzdłuż zatoki, a także do Parku Krajobrazowego Učka.

W 2026 roku Kvarner nosi tytuł Europejskiego Regionu Gastronomicznego, co dobrze pokazuje znaczenie lokalnej kuchni. Region słynie między innymi z langustynek kvarnerskich, oliwy, ryb i owoców morza, a w części górskiej (Gorski Kotar) z dziczyzny, grzybów i owoców leśnych.

Podróż koleją może być nie tylko sposobem dotarcia do Chorwacji, ale także początkiem poznawania kraju poprzez jego smaki, krajobrazy i lokalny rytm życia.

– Kvarner to region, który w wyjątkowy sposób łączy eleganckie nadmorskie kurorty, miasta o bogatej historii, wyspy, góry i znakomitą kuchnię. Opatija od lat zachwyca architekturą, parkami i atmosferą klasycznego adriatyckiego kurortu, Rijeka przyciąga kulturą, wydarzeniami i miejską energią, a cała okolica daje możliwość odkrywania bardzo różnych miejsc podczas jednego wyjazdu. To propozycja zarówno dla osób szukających spokojnego wypoczynku nad morzem, jak i dla tych, którzy chcą aktywnie poznawać Chorwację przez lokalne smaki, krajobrazy i codzienne życie regionu – mówi dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce Małgorzata Kowalska, cytowana w komunikacie.

Dzięki połączeniu kolejowemu północna Chorwacja staje się dla polskich turystów jeszcze dostępniejsza. Dla jednych Rijeka będzie końcem podróży pociągiem i początkiem dalszej trasy po wyspach lub wybrzeżu. Dla innych Opatija i cały region Kvarner mogą okazać się celem wakacyjnego wyjazdu, szczególnie jeśli szukają miejsca, które łączy wypoczynek nad morzem, miejskie atrakcje, dobrą kuchnię i możliwość aktywnego odkrywania okolicy.

Koper – adriatycka perła Słowenii

Słoweński Koper, do którego również można dojechać Adriatic Expressem, to główne miasto (i jedyny port) słoweńskiego wybrzeża. Jedną z jego atrakcji są zabytki z czasów Republiki Weneckiej, w tym katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z imponującą dzwonnicą i pałac pretorów – symbol dawnej potęgi miasta. Są tu też promenada, marina i kąpieliska.

W Słowenii, przed dotarciem do Kopru, pociąg zatrzymuje się również w Mariborze, Lublanie i Ilirskiej Bistricy.