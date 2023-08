Wizz Air ogranicza loty z Polski. Nie zna jednak rozmiarów akcji

Serwis aerotime przypomina, że Pratt & Whitney ogłosił pod koniec lipca konieczność przeprowadzenia przeglądu silnika PW1100G, który jest wyłącznie instalowany do napędzania airbusów A320neo. Firma wyjaśniła, że zastosowanie rzadkiego połączenia metali do produkcji niektórych części silnika wymaga przyspieszenia inspekcji floty, w ciągu następnych dziewięciu do dwunastu miesięcy, w tym około 200 przyspieszonych przeglądów do połowy września tego roku. Wizz Air ma łącznie 191 samolotów Airbus A320neo.