LOT uruchamia połączenie z Arabią Saudyjską. „Dla turystyki i biznesu”

W czerwcu Arabia Saudyjska poszerzyła krąg państw objętych systemem wiz elektronicznych o kraje Unii Europejskiej, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Otworzyło to przed turystami z Zachodu dostęp do atrakcji tego kraju, wśród których są m.in. wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO historyczne miasta i obiekty starożytnej kultury, meczety o unikatowych walorach historycznych, pustynie, a także największe na świecie, liczące nawet 6 tysięcy lat oazy.

Do 2030 roku Arabia Saudyjska planuje gościć do 100 milionów turystów. Do odwiedzenia tego kraju mają zachęcić zakrojone na wielką skalę projekty, m.in. futurystyczne miasto Neom, luksusowa osada turystyczna na pustyni, stoki narciarskie czy kompleks hotelowy nad Morzem Czerwonym.