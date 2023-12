Pierwszy samolot Wizz Aira do Larnaki wystartuje 13 grudnia - informuje biuro prasowe Polskich Portów Lotniczych w komunikacie. Rejsy odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

Obecnie siatka radomskiego lotniska obejmuje cotygodniowe loty czarterowe liniami lotniczymi Skyline Express do Szarm el-Szejk, a także dwa loty w tygodniu do Rzymu i, do 6 stycznia, do Paryża, realizowane przez PLL LOT.

PLL LOT ogłosił już siatkę połączeń z Lotniska Warszawa-Radom na sezon lato 2024. Są w niej rejsy do Rzymu, Ochrydy, Podgoricy, Prewezy i Tirany. Sprzedaż wycieczek do tych miast uruchomiły też biura podróży. Touroperatorzy latać będą także na Kretę, do Antalyi, Marsa Alam, Burgas, Warny i Barcelony.

W październiku z radomskiego lotniska odprawiło się 5,8 tysiąca pasażerów, w listopadzie prawie 6 tysięcy, a od otwarcia 98,2 tysiąca - to pięć razy więcej niż łącznie w ciągu dwóch lat funkcjonowania poprzedniego portu, który według danych ULC w latach 2015-2017 obsłużył 19,5 tysiąca podróżnych.