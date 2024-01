UOKiK: Bilety po 35 złotych w promocji? Wizz Air nie może zasłaniać się błędem

Wizz Air anulował większość biletów, jakie sprzedał po 35 złotych podczas promocji z okazji swoich urodzin. To narusza zbiorowe interesy konsumentów – uważa prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A to nie jedyne jego zastrzeżenia do przewoźnika.