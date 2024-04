Ich dostawcą jest największy internetowy dostawca biletów na wydarzenia za pośrednictwem jednego API, firma Coras.

Ponad 10 milionów biletów jest obecnie dostępnych dla klientów Wizz Air w ponad 65 krajach, 300 miastach, w 20 językach. Pasażerowie mogą jednym kliknięciem poznać się z szeroką ofertą atrakcji i biletów do muzeów, wycieczek krajoznawczych, karnetów na wydarzenia sportowe czy przedstawień teatralnych – opisuje przewoźnik w komunikacie prasowym.

Podaje też przykłady wydarzeń, na które jego pasażerowie kupują najczęściej bilety. W Grecji to nurkowanie, degustowanie oliwy z oliwek, tradycyjna grecka nocna muzyka na żywo i wieczorne pokazy, w Wielkiej Brytanii wydarzenia sportowe, muzyka na żywo i przedstawienia na West Endzie, w tym „Hamilton” i „Król lew”, w Hiszpanii zwiedzanie Sagrada Familia w Barcelonie i Muzeum Prado w Madrycie, mecze piłki nożnej FC Barcelony, zwiedzanie najważniejszych atrakcji Madrytu na rowerze i wizyta w trzech najlepszych barach tapas w Maladze z lokalnym przewodnikiem, we Francji wstęp na Wieżę Eiffla, bilety do Luwru lub wycieczka z przewodnikiem do Pałacu i Ogrodów w Wersalu, we Włoszech wycieczka po Pompejach z archeologiem, wstęp do Koloseum i Galerii Uffizi, zwiedzanie z Watykanu z przewodnikiem lub mecz piłki nożnej AC Milan.