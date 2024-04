Wizz Air: Abonament na loty na stałe w ofercie i z dłuższym okresem subskrypcji

„Ten innowacyjny produkt daje pasażerom możliwość zablokowania ceny biletów i bagażu na cały okres 12 miesięcy” na trasach międzynarodowych do i z Polski - pisze przewoźnik w komunikacie.

Przypomnijmy, że Polska została w ubiegłym roku wybrana do testowania Wizz MultiPassa przez sześć miesięcy.

Z danych Wizz Aira wynika, że 50 procent abonentów MultiPassa to przedstawiciele pokolenia milenialsów, a 29 procent - pokolenia X. Aż 58 procent użytkowników MultiPassa pochodzi z Warszawy, a ponad 47 procent subskrybentów to kobiety. Spośród wszystkich tras Wizz Aira użytkownicy MultiPassa najczęściej wybierali trasy z Warszawy do Alicante, Barcelony, na Teneryfę, do Keflaviku i Londynu-Luton.

Klienci mogą zarezerwować lot od razu po rozpoczęciu subskrypcji i odbyć pierwszą podróż zaledwie pięć dni później - przypomina Wizz Air. Wybierając kolejny miesiąc jako miesiąc początkowy abonamentu, mogą skorzystać z lotu począwszy od szóstego dnia miesiąca i przez kolejne 29, 30 lub 31 dni, w zależności od miesiąca. Subskrypcja jest odnawiana każdego pierwszego dnia miesiąca.