Wizz Air – nowy rekord, w rok ponad 60 milionów pasażerów

„Znaczący wzrost był możliwy dzięki stałemu rozwojowi siatki połączeń zarówno w Europie, jak i poza nią oraz liczbie samolotów obsługiwanych przez Wizz Air” - czytamy w komunikacie przewoźnika. Średnio w miesiącu w samolotach zajęte było średnio 90,7 procent miejsc.

W ostatnim roku Wizz Air dodał do swojego rozkładu lotów 138 tras do 14 miejsc. W tym w Polsce 23 trasy, między innymi do Bilbao, Kopenhagi, Kutaisi, Lyonu, na Maderę, do Malaga, Sewilli Tirany, Walencji.

Linia odebrała też 32 nowe samoloty Airbus A321 NEO, zwiększając swoją flotę do 195 maszyn. Dwa z nowych samolotów dodała do baz w Polsce – w Gdańsku (razem ma ich tu osiem) i w Warszawie (razem dwanaście).

W 2023 roku Wizz Air świętował też przewiezienie 100-milionowego pasażera w Polsce od pierwszego lotu w 2004 roku. Tylko w roku 2023 z jego usług skorzystało tu 11,2 miliona ludzi.