Ryanair ma ranking najgorszych lotnisk. „Będziemy rozliczać rządy”

„Ryanair od dawna apeluje o reformy, które zagwarantują pełne obsadzenie służb kontroli ruchu lotniczego, jednak opóźnienia wciąż się pogłębiają. Za krajowe służby ATC odpowiadają ministrowie transportu poszczególnych państw UE - nie można pozwolić, by kolejny rok z rzędu przyglądali się rekordowym opóźnieniom spowodowanym złym zarządzaniem i brakami kadrowymi” - głosi komunikat.

Pasażerowie mogą pisać skargi do swoich ministrów

Ryanair wzywa pasażerów do odwiedzenia strony atcruinedourholiday.com („Kontrola ruchu lotniczego zrujnowała nasze wakacje”) i wysłania gotowego maila do swojego ministra transportu z żądaniem natychmiastowych działań - by politycy wreszcie zajęli się właściwym obsadzeniem służb ATC i zapobiegli zbędnym opóźnieniom tego lata - czytamy.

- Nasza Liga Opóźnień ATC ujawnia najgorsze służby kontroli ruchu lotniczego w Europie pod względem opóźnień spowodowanych złym zarządzaniem i brakami kadrowymi w okresie od stycznia do maja 2025 roku. Będziemy rozliczać ministrów transportu UE za dopuszczanie do powtarzających się, zbędnych i możliwych do uniknięcia opóźnień ATC – mówi prezes Ryanaira Michael O’Leary, cytowany w komunikacie.

- Krajowe służby ATC są informowane o rozkładach lotów z prawie rocznym wyprzedzeniem, dlatego nie ma żadnego usprawiedliwienia dla braku odpowiedniego przygotowania kadrowego. Kluczowe znaczenie ma poranna fala operacyjna - opóźnienia o poranku skutkują zakłóceniami w całym dziennym grafiku lotów. Rozwiązanie problemu niedoborów personelu ATC w Europie oraz zapewnienie ochrony przelotów w czasie krajowych strajków kontrolerów pozwoliłoby wyeliminować aż 90 procent opóźnień ATC w Unii Europejskiej. Niestety ministrowie transportu wciąż nie podejmują żadnych działań - tłumaczy O’Leary.