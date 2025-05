Flydubai szykuje więcej rejsów z Polski i nowe połączenia z Europy

W sezonie letnim 2025 flydubai znacząco zwiększy operacje z Europy Środkowo-Wschodniej, o czym informuje w komunikacie.

Przewoźnik będzie obsługiwał 38 rejsów tygodniowo z Krakowa, Warszawy i Poznania na lotnisko Dubai International, które jest drugim największym portem przesiadkowym na świecie.

Najistotniejszą zmianą będzie zwiększenie w okresie od 11 lipca do 25 sierpnia liczby lotów z Krakowa do Dubaju z dwóch do trzech dziennie, co czyni Kraków jednym z kluczowych portów regionalnych w siatce flydubai.

Ponadto przewoźnik będzie latał dwa razy dziennie z Warszawy i trzy razy w tygodniu z Poznania.

Na podstawie opublikowanych rozkładów na sezon lato 2025 firma badawczo-analityczna OAG obliczyła, że flydubai odpowiada już za ponad 41 procent ruchu lotniczego między Polską a krajami GCC (Gulf Cooperation Council, nazywana również Radą Krajów Zatoki; w jej skład wchodzi sześć państw: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie).