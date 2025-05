SkyUp Airlines zapowiada trzy nowe kierunki z Katowic na południe Europy

- Po udanym rozpoczęciu lotów z Mołdawii kontynuujemy naszą ekspansję w Europie - SkyUp lata teraz również z Polski. Jest to znaczący krok, który zwiększa dostępność naszych połączeń dla podróżnych z Europy Środkowej i zachodnich regionów Ukrainy. Nowe bezpośrednie loty do Grecji, na Cypr i do Bułgarii, uruchomione tuż przed latem, są świetną okazją do zaplanowania relaksujących wakacji, podróży służbowej lub weekendowego wypadu nad morze - mówi prezes SkyUp Airlines Dmytro Sieroukhov, cytowany w komunikacie.

- Nowe trasy linii SkyUp wzmacniają bogatą siatkę połączeń katowickiego lotniska na południe Europy. Jestem przekonany, że ta oferta spotka się z dużym zainteresowaniem, szczególnie że pojawia się przed szczytem sezonu wakacyjnego, który tradycyjnie przypada na okres od czerwca do września - dodaje prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza Katowice Airport, Artur Tomasik.

W 2024 roku z siatki połączeń katowickiego lotniska skorzystało rekordowe 6,4 miliona pasażerów. Prognoza na 2025 rok zakłada obsłużenie około 7 milionów podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport.