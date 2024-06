Europa chce ekologicznego lotnictwa? To musi się bardziej postarać

Jet2.com wraz z biurem podróży Jet2holidays tworzą grupę turystyczno-lotniczą. Touroperator jest obecnie największym biurem podróży w Wielkiej Brytanii według kryterium liczby klientów. Na ten rok zaplanował ich ponad 6 milionów.

Europejskie rządy muszą przyspieszyć produkcję SAF

Firma ogłosiła właśnie zaktualizowaną wersję strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2024-2025 - pisze brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly. Głównym założeniem jest dostosowanie się w zakresie emisji dwutlenku węgla do wytycznych inicjatywy Science Based Targets rozpisanych do 2035 roku.

Jet2 zapowiada, że do 2035 roku co najmniej 15 procent wykorzystywanego paliwa będzie stanowiło to ekologiczne (SAF), linia zamierza też inwestować w nowoczesną flotę, którą zasilić ma do liczby 146 airbusów A321/A320neo.

Przewoźnik oczekuje jednak od rządu Wielkiej Brytanii „zwiększenia skali” inwestowania w produkcję SAF, „w celu przyspieszenia tworzenia nowych miejsc pracy, technologii i łańcuchów dostaw”. Jego zdaniem, realizacja strategii narodowej w tym zakresie, zaplanowana do 2026 roku, może zostać zrealizowana wcześniej.