Czy Ryanair złamał przepisy o chronie danych osobowych? Jest dochodzenie

Ryanair wprowadził w zeszłym roku kontrowersyjną politykę wymagającą przekazania danych biometrycznych od pasażerów, którzy nie rezerwowali lotów bezpośrednio przez jego stronę internetową. To spowodowało „frustrację” wśród podróżujących służbowo, którzy korzystali na przykład z usług firm zarządzających podróżami – pisze portal Business Travel News Europe.

Urząd analizuje skargi pasażerów na Ryanaira

W odpowiedzi na „liczne” skargi pasażerów, Komisja Ochrony Danych Osobowych (DPC) zapowiedziała oficjalne dochodzenie w sprawie polityki Ryanaira, aby sprawdzić, czy jest ona zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) Unii Europejskiej. Komisja prowadzi dochodzenie „transgraniczne” i zamierza sprawdzić, czy linia lotnicza wypełniła swoje obowiązki, wynikające z RODO, w tym, czy działania były zgodne z prawem, a proces przetwarzania danych przejrzysty.

Na początku tego roku organizacja branżowa EU Travel Tech przyłączyła się do organów ochrony danych we Francji i Belgii, składając skargę przeciwko Ryanairowi w związku z procedurą weryfikacji prowadzonej online. Przewoźnik wyjaśnił wcześniej, że proces został wdrożony, by uniemożliwić nieautoryzowanym agentom internetowym sprzedawania biletów i usług dodatkowych po „zawyżonych” cenach.

Ryanair reguluje swoje stosunki ze sprzedawcami

Ryanair podpisał ostatnio kilka umów partnerskich z agentami internetowymi, ale też z pośrednikami takimi jak Travelfusion, Kyte i SAP Concur, dzięki czemu biura z nimi współpracujące mogą sprzedawać bilety, a ich klienci nie są poddawani procedurze weryfikacji online.