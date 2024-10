Ryanair: Albo odprawa pasażerska wyłącznie online, albo droższe bilety

- Sam nie chciałem korzystać z aplikacji, ponieważ przeraża mnie perspektywa wejścia na pokład samolotu bez kartki papieru, ale narzędzie to działa bardzo dobrze. Znajdują się w nim informacje o numerze bramki i ewentualnych opóźnieniach – wyjaśnia.

Odnosząc się do potencjalnej niechęci ze strony pasażerów do nowego systemu, mówi, że osoby, które chcą mieć kawałek papieru, to ta sama grupa demograficzna, która nie chciała przejść na internet, gdy Ryanair zrobił to jako pierwszy, żeby móc zaoferować tańsze bilety lotnicze.

O'Leary informuje, że obecnie z aplikacji korzysta 60 procent pasażerów, jego zdaniem, do końca roku odsetek ten wzrośnie do 80 procent.

Na pytanie o problemy wynikające z rozładowywania się baterii w telefonach, O'Leary odpowiedział, że to nie przeszkodzi w wejściu na pokład, ponieważ pracownicy przy bramkach będą mieli zapisany dokument tożsamości i numer miejsca w samolocie pasażera. Dzięki nowym zasadom wszyscy będą jednak dostępni w aplikacji.