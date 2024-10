Nowy przewoźnik na rzeszowskim lotnisku. „Połączymy Ukrainę z Europą”

Łotewskie linie lotnicze airBaltic zainaugurują 8 listopada bezpośrednie rejsy z Rzeszowa do Rygi. Przewoźnik podkreśla, że będą one wygodnym rozwiązaniem szczególnie dla ukraińskich pasażerów podróżujących przez Polskę do krajów bałtyckich i Europy Północnej.